Sesc apresenta hoje 'UJI - O Bom da Roda'

Com o espetáculo teatral "UJI - O Bom da Roda", o multiartista Edu Maria traz a tradição das rodas de samba para o palco do Sesc Bauru na noite desta sexta (26), 20h. A apresentação é gratuita com retirada de ingressos 1 hora antes.
UJI significa a unificação entre existência e tempo: presença. Tudo que a roda produz de vida, nega da vida, todas as linhas de fuga que a roda produz e, também, o que ela estratifica. O que é o bom da roda?
Em cena, corpos em composição com a roda. Velhos personagens, vidas marcadas pelo samba - samba de roda, roda de partido alto, samba de terreiro - Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro. Lugares que são brotos de um mesmo rizoma - território existencial e expressivo.
Para apresentar à plateia os três personagens que encantam a trama: o trabalhador urbano Cícero, uma sambadeira e um sambador, Edu de Maria convida à roda de samba.
O espetáculo é translinguagem de um músico/ator em cena. Nesse encontro, ora a cena nasce da música, ora a música nasce da cena. Falas entrecortadas por músicas, memórias e tudo que produzem de intensidades.
Idealizado pelo ator Edu de Maria, o espetáculo tem direção de Ana Cristina Colla, atriz-pesquisadora do Lume Teatro. Duração prevista de 70 minutos. Classificação 12 anos.
Teaser do Espetáculo: https://youtu.be/KIuTOpc-r1M
Serviço
O Sesc fica na Av. Aureliano Cardia, 6-71. Outras informações pelo telefone (14) 3235-1750.