Sesc apresenta hoje 'UJI - O Bom da Roda'

Com o espetáculo teatral "UJI - O Bom da Roda", o multiartista Edu Maria traz a tradição das rodas de samba para o palco do Sesc Bauru na noite desta sexta (26), 20h. A apresentação é gratuita com retirada de ingressos 1 hora antes.

UJI significa a unificação entre existência e tempo: presença. Tudo que a roda produz de vida, nega da vida, todas as linhas de fuga que a roda produz e, também, o que ela estratifica. O que é o bom da roda?

Em cena, corpos em composição com a roda. Velhos personagens, vidas marcadas pelo samba - samba de roda, roda de partido alto, samba de terreiro - Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro. Lugares que são brotos de um mesmo rizoma - território existencial e expressivo.