Sebrae ministrará oficina de gestão financeira em Jaú

Três dias de oficinas sobre gestão financeira, com cronograma intensivo e prático, totalmente gratuitas. Essa é a proposta do "Curso Completo de Gestão Financeira", voltado a microempreendedores, microempresas e empresas de pequeno porte de Jaú (47 quilômetros de Bauru) que já estão em atividade. A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Sebrae-SP e a Prefeitura de Jaú e será realizada entre os dias 29 de setembro e 1 de outubro, no posto de atendimento do Sebrae Aqui do município, que fica na rua 13 de Maio, 347, Centro. As vagas são limitadas e inscrições podem ser feitas pelo link https://forms.office.com/r/5gKSYHPB5f