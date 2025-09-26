Audiência discutirá a regularização fundiária do Igapó III

Nesta sexta-feira (26), a partir das 9h30, a Câmara Municipal promoverá uma Audiência Pública para dar continuidade à discussão sobre a regularização fundiária no Vale do Igapó III. A iniciativa é do vereador Pastor Bira (Podemos).

Foram convocados para o encontro: o secretário municipal de Negócios Jurídicos, Vitor João de Freitas; o secretário municipal da Fazenda, Everson Demarchi; a secretária municipal de Aprovação de Projetos, Rafaela Cristina Foganholi da Silva; e a secretária municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal, Cilene Chabuh Bordezan.

Também foram convidados: a prefeita Suéllen Rosim (PSD); o chefe de Gabinete da Prefeitura, Leonardo Marcari; o promotor da Promotoria de Habitação e Urbanismo do MPSP de Bauru, Henrique Ribeiro Varonez; o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) da 21ª Subseção de Bauru, Thiago Tezani; o presidente da Comissão Temática do Direito Ambiental, Agrário e Urbanístico da OAB Bauru, Kleiton José Carrara; e representantes do Vale do Igapó III, da Prefeitura Municipal de Pederneiras e da Eixo SP.