Bauru debate desafios locais rumo à COP-30 na Frente pelo Clima

A Frente pelo Clima de Bauru realiza neste sábado (27) sua plenária anual, com foco no tema "Bauru frente à COP-30", em alusão à conferência climática das Nações Unidas que ocorrerá em 2025, em Belém (PA). O evento será no Colégio Chaminade, localizado na rua Regina Célia Palmeira, 1-80, a partir das 13h30, e é aberto ao público.
A proposta da plenária é acompanhar as discussões nacionais sobre mudanças climáticas e traçar estratégias locais que dialoguem com os desafios e perspectivas colocadas pela COP-30. A programação inclui uma mesa de debates com especialistas da área ambiental.
Entre os convidados estão a professora dra. Maria Luísa Bonazzi Palmieri, especialista ambiental do Instituto de Pesquisas Ambientais (IPA) no Departamento de Conservação da Biodiversidade, e o professor Dr. Lourenço Magnoni Júnior, diretor executivo da Associação dos Geógrafos Brasileiros - Seção Bauru (AGB/Bauru).
Após os debates, os participantes serão divididos em grupos de trabalho para colaborar com a formulação das ações da Frente pelo Clima para o próximo período.
A plenária também terá lanche comunitário: os participantes são convidados a levar alimentos para compartilhar, além de copo ou caneca, em respeito aos princípios de sustentabilidade do movimento.
Fundada em 2024, a Frente pelo Clima de Bauru é um movimento social sem fins lucrativos, composto por entidades civis, pastorais, políticas e sociais. Desde sua criação, tem atuado em pautas ligadas à justiça climática, conservação ambiental e mobilização popular. A frente já participou da Conferência Municipal de Meio Ambiente, da Semana do Meio Ambiente (Simab), das discussões do Plano Diretor e de diversas ações educativas e campanhas contra crimes ambientais.
Mais informações sobre o evento estão disponíveis nas redes sociais da Frente pelo Clima de Bauru.