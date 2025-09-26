Bauru debate desafios locais rumo à COP-30 na Frente pelo Clima

A Frente pelo Clima de Bauru realiza neste sábado (27) sua plenária anual, com foco no tema "Bauru frente à COP-30", em alusão à conferência climática das Nações Unidas que ocorrerá em 2025, em Belém (PA). O evento será no Colégio Chaminade, localizado na rua Regina Célia Palmeira, 1-80, a partir das 13h30, e é aberto ao público.

A proposta da plenária é acompanhar as discussões nacionais sobre mudanças climáticas e traçar estratégias locais que dialoguem com os desafios e perspectivas colocadas pela COP-30. A programação inclui uma mesa de debates com especialistas da área ambiental.

Entre os convidados estão a professora dra. Maria Luísa Bonazzi Palmieri, especialista ambiental do Instituto de Pesquisas Ambientais (IPA) no Departamento de Conservação da Biodiversidade, e o professor Dr. Lourenço Magnoni Júnior, diretor executivo da Associação dos Geógrafos Brasileiros - Seção Bauru (AGB/Bauru).