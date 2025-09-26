Entrelinhas

Suéllen deputada?
Crescem os comentários sobre a possibilidade de a prefeita Suéllen Rosim (PSD) ser candidata a deputada federal em 2026. Com isso, sua mãe, Lúcia, tentaria uma vaga na Assembleia Legislativa. Uma coisa é certa: a prefeita tem capital eleitoral para tal empreitada.
Outro patamar
Numa leitura que corre nos bastidores, a candidatura e virtual eleição seria uma forma de garantir mandato para Suéllen e o grupo político que comanda por mais tempo do que os 3 anos e três meses que restam do atual governo. E, de quebra, ela daria um salto para um patamar que sempre foi sua meta, alcançando projeção nacional, de fato.
Projeto 'antigo'
Vale lembrar que a prefeita já foi candidata a deputado estadual em 2018, quando teve 36.049 votos. E há quem garanta que sua candidatura a prefeita em 2020 era, a princípio, para turbinar uma futura candidatura a deputada em 2022. Porém, ela foi eleita prefeita e depois reeleita em 2024.
'Engenharia'
Se essa possibilidade não for apenas especulação de bastidores - e parece que não é -, Suéllen e Renato Purini, seu marido e secretário de Governo, terão de fazer uma 'engenharia política' complexa diante do quadro de pré-candidaturas, expectativas e compromissos já assumidos.
Com aliados
A começar pelo vereador Junior Rodrigues (PSD), manifestamente pré-candidato a deputado estadual pelo mesmo partido de Suéllen e de Lúcia. E há também os compromissos assumidos com a pré-candidatura a deputado do aliado mais importante do governo que é o presidente do MDB, Rodrigo Mandaliti.
Amaral Carvalho
A Prefeitura de Bauru realizará na próxima terça-feira (30) a solenidade de doação de um terreno que será destinado à construção do Centro de Diagnóstico da Fundação Amaral Carvalho. O local do evento é o Alameda e a cerimônia está prevista para começar às 9h. Vereadores e prefeitos de 63 municípios estão sendo convidados. Câmara já convidou os vereadores e a prefeitura ficou de convidar os prefeitos...
Indefinido
O horário estendido de 4 unidades de saúde de Bauru (Bela Vista, Mary Dota, Geisel e Independência) segue suspenso devido à falta de pagamento da OS Mahatma Gandhi ao corpo médico. O caso está na Secretaria de Negócios Jurídicos da Prefeitura e tudo caminha para o rompimento do contrato com a Mahtama.