Entrelinhas

Crescem os comentários sobre a possibilidade de a prefeita Suéllen Rosim (PSD) ser candidata a deputada federal em 2026. Com isso, sua mãe, Lúcia, tentaria uma vaga na Assembleia Legislativa. Uma coisa é certa: a prefeita tem capital eleitoral para tal empreitada.

Numa leitura que corre nos bastidores, a candidatura e virtual eleição seria uma forma de garantir mandato para Suéllen e o grupo político que comanda por mais tempo do que os 3 anos e três meses que restam do atual governo. E, de quebra, ela daria um salto para um patamar que sempre foi sua meta, alcançando projeção nacional, de fato.

Projeto 'antigo'

Vale lembrar que a prefeita já foi candidata a deputado estadual em 2018, quando teve 36.049 votos. E há quem garanta que sua candidatura a prefeita em 2020 era, a princípio, para turbinar uma futura candidatura a deputada em 2022. Porém, ela foi eleita prefeita e depois reeleita em 2024.