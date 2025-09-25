25 de setembro de 2025
EM CAFELÂNDIA

Justiça condena dupla que tentou matar homem suspeito de furtos

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Arquivo JC
Tribunal do Júri foi realizado nesta quarta-feira (24) e as sentenças foram de 12 e 14 anos de prisão, em regime fechado
Tribunal do Júri foi realizado nesta quarta-feira (24) e as sentenças foram de 12 e 14 anos de prisão, em regime fechado

Cafelândia - Duas pessoas que tentaram matar um homem após acusá-lo da prática de furtos em Cafelândia (83 quilômetros de Bauru) foram condenados pelo Tribunal do Júri, nesta quarta-feira (24), a pedido do Ministério Público (MP). Enquanto uma mulher envolvida no crime recebeu pena de 12 anos de prisão, um réu no mesmo processo foi sentenciado a 14 anos, ambos em regime inicial fechado.

Autora da denúncia, a promotora de Justiça Eliana Komesu Lima sustentou que, em março de 2023, no Distrito de Simões, os dois despiram e amarraram a vítima, passando a agredi-la com pauladas e chutes pelo corpo.

Durante a tentativa de homicídio, a ré exibia um revólver na cintura. Vídeo divulgado nas redes sociais registrou os fatos e permitiu a identificação dos envolvidos. A vítima sobreviveu após ser socorrida e levada a um hospital.

O promotor Khalil Nogueira Nicolau, responsável pela atuação no plenário durante o julgamento, emplacou a tese de que os réus agiram com as qualificadoras de motivo torpe, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

