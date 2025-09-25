Hanseníase pode estar subnotificada em Bauru, aponta audiência

Bauru pode estar vivenciando um fenômeno preocupante de subnotificação de casos de hanseníase, o que compromete o diagnóstico precoce e o início do tratamento, essenciais para evitar sequelas da doença. O alerta foi feito durante uma audiência pública realizada na manhã desta quarta-feira (24) na Câmara Municipal, organizada pela vereadora Estela Almagro (PT).

Segundo Artur Custódio, assessor da coordenadoria nacional do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase (Morhan) e integrante do Gabinete de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, há evidências de que casos da doença podem não estar sendo notificados de forma adequada, inclusive em cidades do interior de São Paulo como Bauru.

A declaração foi feita diante do secretário municipal de Saúde, Márcio Cidade Gomes, que reconheceu a possibilidade de subnotificação na cidade e aceitou a oferta de capacitação para os profissionais da atenção básica. O treinamento será promovido pelo próprio Ministério da Saúde.