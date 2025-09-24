Três pessoas da mesma família são presas por tráfico em rodovia

Arealva - Três pessoas de uma mesma família foram presas em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico em uma operação conjunta das Polícias Militares (PM) de Arealva e de Iacanga, com o apoio da Polícia Civil, no final da manhã desta quarta-feira (24), na rodovia Cezario José de Castilho (SP-321), a Bauru-Arealva, próximo ao trevo de Jacuba, em Arealva (41 quilômetros de Bauru). Com o trio, foram apreendidos 37 pinos com cocaína, além de R$ 1.095,00 em dinheiro.

O Gol onde estavam duas irmãs, de 26 e 28 anos, e o namorado de uma delas, de 36 anos, foi abordado pela PM após denúncia de que os ocupantes teriam saído de Iacanga com destino a Bauru para buscarem drogas com objetivo de revenderem. Na revista, os policiais encontraram os pinos com cocaína e o dinheiro com eles.

Com uma quarta passageira, não foram localizados entorpecentes, e ela acabou liberada. As duas mulheres e o homem admitiram o crime e foram autuados em flagrante pelo delegado Roberto Cabral Medeiros, ficando à disposição da Justiça na Cadeia Pública de Avaí, onde aguardam a apresentação na audiência de custódia.