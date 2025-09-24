Preso hacker suspeito de vazar dados de policial civil da região

Santa Cruz do Rio Pardo - A Polícia Civil prendeu na manhã desta quarta-feira (24), em Santa Cruz do Rio Pardo (90 quilômetros de Bauru), um hacker de 19 anos suspeito de acessar informações confidenciais e credenciais de um policial civil de Pederneiras. Segundo a corporação, nenhuma informação foi utilizada indevidamente e a instituição não sofreu prejuízos. Um inquérito foi instaurado para apurar o crime e os trabalhos já estão adiantados.

Apesar do caso em investigação em Pederneiras, a operação que resultou na prisão do hacker em Santa Cruz do Rio Pardo foi coordenada pela Delegacia de Mogi das Cruzes, que também apura vazamento de dados sensíveis da corporação por parte dele. Policiais civis de Pederneiras participaram das diligências com suporte operacional. Policiais civis locais também atuaram nas buscas.

Em uma residência no Jardim Fernanda, as equipes apreenderam equipamentos eletrônicos utilizados pelo investigado, incluindo aparelho celular e computador. Ele foi conduzido ao plantão policial, acompanhado de sua mãe e de sua advogada, e, após prestar depoimento, ficou à disposição da Justiça, em cumprimento a um mandado de prisão temporária. Detalhes sobre o crime investigado não foram informados para não atrapalhar os trabalhos.