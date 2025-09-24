TJ mantém suspensão de licitação de esgoto em Bauru após recurso

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) negou recurso interposto pela Prefeitura de Bauru e manteve suspensa a Concorrência Pública nº 31/2024, que prevê a concessão por 30 anos dos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de esgoto no município. A decisão, proferida nesta terça-feira (23) pela desembargadora Maria Olívia Alves, rejeitou o agravo de instrumento apresentado pelo município contra liminar concedida à empresa Aegea Saneamento e Participações S/A, que havia questionado exigências técnicas do edital.

O município alegava que as exigências de comprovação de capacidade técnica para drenagem constavam desde a primeira versão do edital e não restringiam a competitividade da licitação, além de ressaltar que a concessão buscava atender termos de ajustamento de conduta firmados com o Ministério Público e concluir a Estação de Tratamento de Efluentes Vargem Limpa, paralisada desde 2015.

Na decisão, porém, o TJ destacou que a Lei de Licitações (14.133/2021) veda exigências que possam restringir a concorrência e considerou que a suspensão do certame foi determinada de forma fundamentada pela primeira instância. Assim, até a análise mais aprofundada da questão e a manifestação das partes envolvidas, a abertura das propostas, que estava marcada para o dia 22 de setembro, seguirá suspensa.