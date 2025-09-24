CineSolarzinho chega a Piratininga nesta quarta

Cinema gratuito ao ar livre, pipoca, diversão em família, sustentabilidade, ciência e tecnologia. O encanto do CineSolarzinho, versão voltada ao público infantil do CineSolar - o primeiro cinema itinerante movido a energia solar do Brasil -, poderá ser vivenciado em Piratininga (13 quilômetros de Bauru), nesta quarta-feira (24), a partir das 19h, na Praça do Turista, com atividades para crianças de todas as idades. Na telona, serão exibidos curtas-metragens com temas ambientais. A entrada é livre, os filmes contam com recursos de acessibilidade e haverá distribuição de pipoca.

Um furgão é o protagonista responsável pelo CineSolarzinho. O veículo é adaptado com placas fotovoltaicas no teto e carrega todo o cinema: cadeiras, banquetas, sistemas de conversão e armazenamento de energia, som, projeção e a própria tela. O espaço ensina, de forma lúdica, como a luz do sol se transforma em energia elétrica.

Em Piratininga, o projeto também realiza a Oficinema Solar on-line com os alunos da Emef Professora Jacyra Motta Mendes, que tem como objetivo sensibilizar os estudantes sobre as questões ambientais e introduzir aspectos básicos da linguagem audiovisual com a técnica de animação em stop motion. Com celular e tablet, as crianças e jovens constroem coletivamente a história, protagonizam e roteirizam um curta, que é exibido na sessão de cinema à noite para toda a população.