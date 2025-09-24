25 de setembro de 2025
CULTURA

CineSolarzinho chega a Piratininga nesta quarta

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
CineSolarzinho
Apresentação terá início às 19h, na Praça do Turista
Apresentação terá início às 19h, na Praça do Turista

Cinema gratuito ao ar livre, pipoca, diversão em família, sustentabilidade, ciência e tecnologia. O encanto do CineSolarzinho, versão voltada ao público infantil do CineSolar - o primeiro cinema itinerante movido a energia solar do Brasil -, poderá ser vivenciado em Piratininga (13 quilômetros de Bauru), nesta quarta-feira (24), a partir das 19h, na Praça do Turista, com atividades para crianças de todas as idades. Na telona, serão exibidos curtas-metragens com temas ambientais. A entrada é livre, os filmes contam com recursos de acessibilidade e haverá distribuição de pipoca.

Um furgão é o protagonista responsável pelo CineSolarzinho. O veículo é adaptado com placas fotovoltaicas no teto e carrega todo o cinema: cadeiras, banquetas, sistemas de conversão e armazenamento de energia, som, projeção e a própria tela. O espaço ensina, de forma lúdica, como a luz do sol se transforma em energia elétrica.

Em Piratininga, o projeto também realiza a Oficinema Solar on-line com os alunos da Emef Professora Jacyra Motta Mendes, que tem como objetivo sensibilizar os estudantes sobre as questões ambientais e introduzir aspectos básicos da linguagem audiovisual com a técnica de animação em stop motion. Com celular e tablet, as crianças e jovens constroem coletivamente a história, protagonizam e roteirizam um curta, que é exibido na sessão de cinema à noite para toda a população.

O CineSolarzinho é viabilizada pela Lei Rouanet - Incentivo a Projetos Culturais.

