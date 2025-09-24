No 1º mês do tarifaço, região de Bauru exportou US$ 11 mi a menos

Com a tarifa de 50% imposta pelo governo dos Estados Unidos sobre os produtos importados do Brasil, a região de Bauru embarcou US$ 11,678 milhões a menos em mercadorias ao país norte-americano em agosto, quando a medida passou a vigorar. Em julho, foram remetidos US$ 81,541 milhões, ante a US$ 69,862 milhões no mês passado, uma variação negativa de 14,3%.

Já na comparação com junho, quando o tarifaço ainda não havia sido anunciado e os embarques alcançaram US$ 87,986 milhões, a queda foi de 20,6%. O volume de exportações em geral, porém, sofreu redução de apenas 3% entre julho e agosto, fruto do estreitamento das negociações com países como Iraque, Holanda, Taiwan, Austrália, Alemanha, Nigéria, África do Sul, Reino Unido, Gana e Espanha, entre outros.

Os dados são do Comex Stat, sistema oficial que fornece estatísticas do comércio exterior brasileiro, e se referem aos 47 municípios da área de abrangência do Jornal da Cidade. Entre os principais exportadores de mercadorias para os EUA, os mais afetados foram a indústria de carne e celulose, ambos itens com incidência da sobretaxa.