Sequência de colisões em trecho em obras deixa um morto e feridos

Guarantã - Uma mulher morreu em uma sequência de colisões envolvendo quatro veículos ocorrida na tarde desta terça-feira (23), por volta das 16h50, no quilômetro 280 mais 600 metros da rodovia Prefeito Américo Augusto Pereira (SP-333), em Guarantã (78 quilômetros de Bauru), trecho onde a concessionária Entrevias implantou o sistema "Pare e Siga" por conta da execução de obras de duplicação.

Segundo informações obtidas junto ao site da Artesp e ao Policiamento Rodoviário, um caminhão e três automóveis se envolveram no acidente. Por razões a serem esclarecidas, o primeiro atingiu a traseira de um Fiat Uno, arremessando-o contra uma van Boxer que, por sua vez, colidiu com uma caminhonete S10.

A passageira do banco traseiro do Fiat Uno, que não teve a identidade divulgada, não resistiu ao impacto e morreu no local. Outros dois ocupantes do carro sofreram ferimentos, um deles de natureza grave, e foram encaminhados para um hospital na região. Os condutores dos demais veículos não se machucaram.