PM prende homem em saída temporária por agredir esposa em aldeia

Uma equipe da 2ª Companhia do 4.º Batalhão de Caçadores da Polícia Militar, sediada em Bauru, prendeu um homem pelo crime de violência doméstica contra a própria companheira, moradora da Aldeia Indígena Kopenoty, em Avaí (a 39 quilômetros de Bauru). O indiciado estava em saída temporária referente ao mês de setembro.

Segundo a PM, na noite de domingo (21), familiares da vítima relataram que o homem havia agredido a mulher. Com ferimento na cabeça, ela precisou ser socorrida ao pronto-socorro municipal da cidade.

Durante a abordagem, o indivíduo mostrou-se agressivo também diante dos policiais, desobedecendo ordens e avançando contra a equipe, chegando a arremessar um celular em um dos agentes de segurança.