24 de setembro de 2025
REGIONAL

PM prende homem em saída temporária por agredir esposa em aldeia

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Viatura da PM no portal de Avaí
Viatura da PM no portal de Avaí

Uma equipe da 2ª Companhia do 4.º Batalhão de Caçadores da Polícia Militar, sediada em Bauru, prendeu um homem pelo crime de violência doméstica contra a própria companheira, moradora da Aldeia Indígena Kopenoty, em Avaí (a 39 quilômetros de Bauru). O indiciado estava em saída temporária referente ao mês de setembro.

Segundo a PM, na noite de domingo (21), familiares da vítima relataram que o homem havia agredido a mulher. Com ferimento na cabeça, ela precisou ser socorrida ao pronto-socorro municipal da cidade.

Durante a abordagem, o indivíduo mostrou-se agressivo também diante dos policiais, desobedecendo ordens e avançando contra a equipe, chegando a arremessar um celular em um dos agentes de segurança.

Diante da resistência, foi necessário o uso da força para contê-lo e algemá-lo. O autor ficou ferido durante a prisão e foi encaminhado à Santa Casa de Pirajuí. Em seguida, foi levado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Bauru, onde teve o flagrante ratificado. Ele perderá o benefício judicial.

