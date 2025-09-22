Morre terceira vítima de grave acidente em rodovia de São Manuel

São Manuel - Morreu nesta segunda-feira (22), no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB), Maria Suelene Nagliati, de 54 anos, que conduzia um dos quatro veículos envolvidos em um engavetamento neste domingo (21) após grande incêndio atingir área de mata às margens da rodovia Marechal Rondon (SP-300), no quilômetro 276 mais 350 metros, em São Manuel (69 quilômetros de Bauru). Os pais dela, Maria Alicate Nagliati, de 79 anos, e Alcides Nagliati, de 84 anos, não resistiram e morreram logo após o acidente. Eles moravam em Vera Cruz.

Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, o fato foi registrado por volta de 12h15, no sentido Interior-Capital. De acordo com o boletim de ocorrência (BO), o acidente envolveu um Porsche Macan, um Chevrolet Tracker, um Ford Courier e um Corsa, que colidiram, na sequência, por razões a serem apuradas, um na traseira do outro.

Uma passageira do Porsche, de 66 anos, foi socorrida e levada ao Pronto-Socorro (PS) de São Manuel após inalar bastante fumaça. O condutor do Tracker, de 77 anos, sofreu ferimentos graves e também foi levado à unidade, juntamente com sua esposa, de 67 anos, que teve lesões leves, e uma passageira da Ford Courier, também ferida levemente.