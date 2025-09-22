Morre terceira vítima de grave acidente em rodovia de São Manuel

São Manuel - Morreu nesta segunda-feira (22), no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB), Maria Suelene Nagliati, de 54 anos, que conduzia um dos quatro veículos envolvidos em um engavetamento neste domingo (21) após grande incêndio atingir área de mata às margens da rodovia Marechal Rondon (SP-300), no quilômetro 276 mais 350 metros, em São Manuel (69 quilômetros de Bauru). Os pais dela, Maria Alicate Nagliati, de 79 anos, e Alcides Nagliati, de 84 anos, não resistiram e morreram logo após o acidente. Eles moravam em Vera Cruz.
Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, o fato foi registrado por volta de 12h15, no sentido Interior-Capital. De acordo com o boletim de ocorrência (BO), o acidente envolveu um Porsche Macan, um Chevrolet Tracker, um Ford Courier e um Corsa, que colidiram, na sequência, por razões a serem apuradas, um na traseira do outro.
Uma passageira do Porsche, de 66 anos, foi socorrida e levada ao Pronto-Socorro (PS) de São Manuel após inalar bastante fumaça. O condutor do Tracker, de 77 anos, sofreu ferimentos graves e também foi levado à unidade, juntamente com sua esposa, de 67 anos, que teve lesões leves, e uma passageira da Ford Courier, também ferida levemente.
Maria Alicate Nagliati, de 79 anos, e Alcides Nagliati, de 84 anos, passageiros do Corsa, sofreram queimaduras e não resistiram. Ele morreu no local. Já a esposa chegou a ser socorrida, mas morreu no PS de São Manuel. A filha deles, Maria Suelene Nagliati, 54 anos, que conduzia o carro, foi socorrida em estado grave.
Com cerca de 90% do corpo queimado, ela morreu nesta segunda-feira (22). Outro ocupante do veículo, de 63 anos, também socorrido com queimaduras pelo corpo, permanecia internado em estado grave até a noite desta segunda-feira. A Polícia Científica realizou perícia no local e as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.