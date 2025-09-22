Durante vendaval, árvore cai sobre duas estudantes em Bariri

Bariri - O vendaval que atingiu a região na tarde desta segunda-feira (22) provocou a queda de árvores, destelhou imóveis e interrompeu o fornecimento de energia elétrica em muitas cidades. Em Bariri (56 quilômetros de Bauru), uma árvore de grande porte atingiu duas estudantes, que sofreram fraturas e escoriações, mas não correm risco de morte.

A ocorrência em Bariri foi registrada em uma praça nas imediações de uma escola particular, na região central. Segundo informações da Defesa Civil, as duas adolescentes, de 13 e 14 anos, haviam acabado de sair da instituição de ensino quando a árvore caiu sobre um veículo, que teria amortecido o impacto.

Elas foram atingidas por galhos grandes e a mais nova, segundo o órgão, sofreu fraturas na bacia, na perna, no punho e na cabeça e chegou a ficar momentaneamente inconsciente. Já a segunda teve fratura exposta no braço. Equipes de um posto de saúde em frente ao local fizeram os primeiros atendimentos.