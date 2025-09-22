Durante vendaval, árvore cai sobre duas estudantes em Bariri

Bariri - O vendaval que atingiu a região na tarde desta segunda-feira (22) provocou a queda de árvores, destelhou imóveis e interrompeu o fornecimento de energia elétrica em muitas cidades. Em Bariri (56 quilômetros de Bauru), uma árvore de grande porte atingiu duas estudantes, que sofreram fraturas e escoriações, mas não correm risco de morte.
A ocorrência em Bariri foi registrada em uma praça nas imediações de uma escola particular, na região central. Segundo informações da Defesa Civil, as duas adolescentes, de 13 e 14 anos, haviam acabado de sair da instituição de ensino quando a árvore caiu sobre um veículo, que teria amortecido o impacto.
Elas foram atingidas por galhos grandes e a mais nova, segundo o órgão, sofreu fraturas na bacia, na perna, no punho e na cabeça e chegou a ficar momentaneamente inconsciente. Já a segunda teve fratura exposta no braço. Equipes de um posto de saúde em frente ao local fizeram os primeiros atendimentos.
Na sequência, as estudantes foram encaminhadas à Santa Casa, onde permaneceram internadas, em observação. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar (PM) também atuaram na ocorrência. O município também registrou quedas de árvores menores em outros pontos, além da queda de um muro e destelhamento parcial em uma escola.
Mais estragos
Em Jaú (47 quilômetros de Bauru), de acordo com a página Tem Coisas Que Só Acontecem Em Jaú, o vendaval resultou na queda da parede de um barracão no Jardim Conde do Pinhal II, destelhou imóveis e derrubou muros e árvores, inclusive sobre veículos. Apesar dos estragos, não há registro de feridos.
Em Piratininga (13 quilômetros de Bauru), a Defesa Civil informou que grande parte da cidade está sem energia elétrica e que o restabelecimento do serviço será gradativo, priorizando os serviços de saúde e residências com pessoas dependentes de aparelhos.
Em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), onde as rajadas de vento chegaram a 86 km/h, de acordo com a Defesa Civil, o vendaval causou queda de postes, árvores, contentores de lixo, destelhamento de residências e a queda de estruturas metálicas de empresas e eventos, além de falta de energia.
Em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), houve registro de tempestade e a prefeitura decretou estado de calamidade pública. Com rajadas de vento que ultrapassaram 100 km/h, o município sofreu com quedas de árvores, muros e estruturas em diferentes regiões, além da interrupção no fornecimento de água, energia elétrica e serviços de telefonia.