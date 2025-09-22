Ladrão armado assalta joalheria no Centro de Bauru; VÍDEO

Um homem armado assaltou uma joalheria na manhã desta segunda-feira (22), no início do expediente comercial, no Centro de Bauru. O indivíduo entrou no local com uma mochila, sacou uma garrucha e ameaçou os funcionários do estabelecimento. A ação, com uso de violência, foi registrada por câmeras de segurança.

Segundo informações preliminares, o ladrão subtraiu dinheiro, joias e bijuterias. Ninguém ficou ferido, mas o susto foi grande. A reportagem fez contato com o proprietário, que informou estar sem condições de comentar a ocorrência. Foi a primeira vez que o local foi alvo de assalto. O JCNET mantém o espaço aberto para ouvi-lo. O boletim de ocorrência ainda não foi registrado.

Equipes da Polícia Militar continuam as buscas pelo criminoso, que segue foragido.