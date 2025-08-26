Salário de R$ 9 mil: Sesc abre inscrições para monitor de Esporte

O Sesc está com inscrições abertas, até este dia 26 de agosto de 2025, para o cargo de Monitor(a) de Esportes em suas unidades, incluindo Bauru. A vaga oferece salário mensal de R$ 9.114,00 para jornada de 40 horas semanais, incluindo finais de semana, além de pacote de benefícios.

Para concorrer, é necessário possuir formação superior em Educação Física ou áreas correlatas que permitam habilitação junto ao Conselho Regional de Educação Física (CREF), além do registro profissional válido no órgão. A admissão está condicionada à validação desse registro.

O profissional contratado atuará em equipe multidisciplinar na gestão de equipes, projetos, eventos e espaços esportivos, além de realizar processos administrativos ligados à função. Entre as responsabilidades também estão o desenvolvimento de ações integradas com outros programas do Sesc e a articulação com comunidades, grupos sociais e instituições públicas e privadas.