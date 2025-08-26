Salário de R$ 9 mil: Sesc abre inscrições para monitor de Esporte

O Sesc está com inscrições abertas, até este dia 26 de agosto de 2025, para o cargo de Monitor(a) de Esportes em suas unidades, incluindo Bauru. A vaga oferece salário mensal de R$ 9.114,00 para jornada de 40 horas semanais, incluindo finais de semana, além de pacote de benefícios.
Para concorrer, é necessário possuir formação superior em Educação Física ou áreas correlatas que permitam habilitação junto ao Conselho Regional de Educação Física (CREF), além do registro profissional válido no órgão. A admissão está condicionada à validação desse registro.
O profissional contratado atuará em equipe multidisciplinar na gestão de equipes, projetos, eventos e espaços esportivos, além de realizar processos administrativos ligados à função. Entre as responsabilidades também estão o desenvolvimento de ações integradas com outros programas do Sesc e a articulação com comunidades, grupos sociais e instituições públicas e privadas.
O cargo exige habilidades como flexibilidade, criatividade, boa comunicação, visão socioeducativa, capacidade de gerenciar múltiplas demandas e de mediar conflitos, tanto em ambientes presenciais quanto digitais.
Benefícios
Além do salário, o Sesc oferece: assistência médica (sem mensalidade e com coparticipação); Plano de previdência privada; Refeição subsidiada; Vale-transporte; Seguro de vida; Reembolso de educação infantil para filhos(as) de até 6 anos.
Inscrições
Os interessados podem se inscrever até 26/08/2025 pelo site: reachr.com.br
.