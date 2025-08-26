TOP FM lança programa de notícias das 12h às 12h30

Produzido e apresentado pelo radialista Reginaldo Viana, o programa jornalístico "Top Notícias, O Seu Jornal da Tarde" estreia na Top FM Bauru (101.3) no próximo dia 1 de setembro (segunda-feira). O objetivo, segundo Viana, é combater fake news e levar aos ouvintes informações isentas.

A nova proposta entrará no ar de segunda a sexta, das 12h às 12h30, e conta com editorias de política, saúde, cultura, bairros, cidades, entre outras. Para Viana, o radiojornalismo cumpre um papel fundamental de desmistificar conteúdos falsos e reafirmar a credibilidade. "Em um cenário marcado pela circulação intensa de informações nas redes sociais e aplicativos de mensagens, o fenômeno das fake news tornou-se um dos grandes desafios do jornalismo contemporâneo", destaca.

Viana enfatiza que o horário 'especial' do programa foi pensado para preservar o hábito da audiência que já têm o costume de ouvir o rádio na pausa para o almoço ou dirigindo, por exemplo. De acordo com uma pesquisa realizada pela Kantar Ibope Media, em 2024, a mídia segue presente na rotina das pessoas com 79% da população brasileira sendo ouvinte de rádio.