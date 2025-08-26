26 de agosto de 2025
CULTURA

Vídeoclipe de artista de Bauru disputa novo prêmio internacional

Por Vivian Ferreira - Estágio sob Supervisão | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Cena do videoclipe 'In the Shadows', produzido por IA
Cena do videoclipe 'In the Shadows', produzido por IA

O artista de Bauru Alex Viegas, 51 anos, é semifinalista do prêmio Cannes World Film Festival na categoria "Remember the Future - Inteligência Artificial". Mas apenas no dia 28 de agosto, próxima quinta-feira, ele saberá se o videoclipe "In the Shadows", produzido por IA, será o vencedor desta competição mensal.

Segundo o site da organização, o Festival Cannes World Film Festival é voltado a cineastas internacionais, que podem inscrever longas-metragens, curtas-metragens, filmes independentes, documentários, videoclipes, filmes experimentais, filmes de animação, roteiristas, compositores, cantores e banda, comerciais além de séries da WEB/TV.

"Fizemos história em meses. Sem patrocínio, apenas com narrativa própria, dedicação, esforço e tecnologia. Só o fato de eu ter sido selecionado já é uma grande conquista. Pois existem artistas e cineastas que estão tentado há mais de dez anos", diz Alex, que também é fundador do Bryan Stenler Studios e pioneiro no uso de avatares hiper-realistas como o modelo Bryan, usado em outras obras autorais.

"In the Shadows" também ganhou o prêmio "Audience Choice Award" no festival Lift-Off Sessions de Londres, em junho deste ano, pelo reconhecimento do público como melhor filme internacional. Agora, disputará o mesmo prêmio, mas em Nova York, no próximo ano.

NOVO PROJETO

Atualmente, Alex, trabalha na webserie "O semeador", projeto idealizado por ele desde 1990. O projeto, que conta com todas as artes desenhadas à mão antes de serem adaptadas para o ambiente digital, representa a realização de um sonho antigo do autor. Segundo Alex, a produção terá como destaque um momento marcante envolvendo o videoclipe premiado "In the Shadows", que será incorporado à trama em uma virada considerada crucial. "O final vai ser surpreendente e vai impressionar a todos", afirma o artista.

