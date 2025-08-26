Vídeoclipe de artista de Bauru disputa novo prêmio internacional

O artista de Bauru Alex Viegas, 51 anos, é semifinalista do prêmio Cannes World Film Festival na categoria "Remember the Future - Inteligência Artificial". Mas apenas no dia 28 de agosto, próxima quinta-feira, ele saberá se o videoclipe "In the Shadows", produzido por IA, será o vencedor desta competição mensal.

Segundo o site da organização, o Festival Cannes World Film Festival é voltado a cineastas internacionais, que podem inscrever longas-metragens, curtas-metragens, filmes independentes, documentários, videoclipes, filmes experimentais, filmes de animação, roteiristas, compositores, cantores e banda, comerciais além de séries da WEB/TV.

"Fizemos história em meses. Sem patrocínio, apenas com narrativa própria, dedicação, esforço e tecnologia. Só o fato de eu ter sido selecionado já é uma grande conquista. Pois existem artistas e cineastas que estão tentado há mais de dez anos", diz Alex, que também é fundador do Bryan Stenler Studios e pioneiro no uso de avatares hiper-realistas como o modelo Bryan, usado em outras obras autorais.