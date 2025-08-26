Se abro minha janela e a neblina da manhã tranca as janelas, então os pássaros cantam Vivaldi e o aroma repentino me informa do café coado e do tempo que tem passado.

Se a aurora dourada me cega os olhos, então sinto a brisa pura do Sol de inverno e começo a viver mais lentamente, apavorada pela ideia de pestanejar e cair no sono.

Se acordo e meus olhos não me enganam, então falhei. Porque meus irmãos não abrem as janelas porque os pássaros lá cantam Chopin terceiro ato Op. 35 número 2 em tom de si bemol menor e os conservatórios lá não tocam as quatro estações.