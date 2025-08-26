Os pilares da civilização

Existem quatro materiais indispensáveis para o funcionamento da sociedade. Seu consumo anual é crescente e medido em milhões e bilhões de toneladas, além do mais não podem ser substituídos por outros materiais, mesmo considerando um futuro de médio prazo.

Os chamados quatro pilares de sustentação da civilização moderna são: o concreto, o aço, o plástico e a amônia. Poderia acrescentar mais dois, também fundamentais a nossa sobrevivência nas condições atuais: a eletricidade e os combustíveis fósseis, sólidos, líquidos e gasosos.

A demanda global pelo carvão está acima de dez bilhões de toneladas por ano e a previsão é que continue crescendo. Esse volume é quase cinco vezes maior que a previsão da safra (2024/25) de grãos básicos que alimentam a humanidade e mais que o dobro da massa de água consumida anualmente pelos quase nove bilhões de habitantes do mundo. Deveria ser óbvio que alterar ou substituir tal dependência não vai dar certo com discursos, promessas políticas e metas governamentais estipuladas para anos que terminam em zero ou cinco.