'Saidinha de banco' em Bauru: Polícia Civil prende um suspeito

Policiais civis da 1.ª Delegacia de Investigações Gerais (1.ª DIG) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru prenderam, nesta segunda-feira (25), um dos suspeitos de abordar e roubar, no dia 29 de junho deste ano, dois jovens após saque em agência bancária no Centro, crime conhecido como "saidinha de banco".

Na ocasião, segundo a Polícia Civil, as vítimas foram abordadas após saírem de uma agência na rua Gustavo Maciel. Mediante grave ameaça e violência física, inclusive registrada por câmera de segurança, dois homens fugiram levando aparelhos celulares, documentos pessoais, cartões bancários e R$ 60,00 em dinheiro.

Após investigações conduzidas pela especializada, um dos suspeitos, V.D.S.C, de 24 anos, foi identificado e teve a prisão temporária decretada pela Justiça. O mandado foi cumprido na tarde desta segunda e, de acordo com a Polícia Civil, ele foi indiciado pelo roubo apurado e por outros crimes da mesma natureza.