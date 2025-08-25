Polícia Civil recupera sacrário com hóstias furtado de igreja

Bocaina - A Polícia Civil recuperou, na manhã desta segunda-feira (25), o sacrário com hóstias consagradas, além de outros itens religiosos e equipamento de som que haviam sido furtados, neste final de semana, da Igreja São José em Bocaina (69 quilômetros de Bauru). Um inquérito foi instaurado e o autor do crime já foi identificado.

Conforme divulgado pelo JC, a Pastoral da Comunicação (Pascom) São João Batista fez uma postagem em sua página no facebook, na manhã de domingo (24), divulgando o furto, ocorrido na noite de sexta-feira (22), e pedindo a ajuda da comunidade para tentar recuperar os produtos.

Além do sacrário com as hóstias, também foram furtados tapete, doces que seriam distribuídos às crianças durante a missa, cálices e equipamento de som, com microfones. Investigadores de Bocaina, com apoio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jaú, localizaram parte dos itens.