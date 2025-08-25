Conheça nossos planos flexíveis e assine o Jornal da Cidade!

Você valoriza informações precisas e confiáveis que mantêm você bem informado sobre o que acontece na sua cidade? O Jornal da Cidade é o seu parceiro de confiança quando se trata de notícias locais, eventos importantes e histórias que importam para a comunidade.

Por que escolher o Jornal da Cidade de Bauru?

Credibilidade inabalável: Há décadas, temos sido a fonte confiável de informações para os moradores de Bauru. Nossa equipe de jornalistas experientes trabalha incansavelmente para entregar notícias precisas e imparciais que você pode confiar.

Cobertura abrangente: Desde acontecimentos locais até temas nacionais que afetam nossa cidade, abordamos uma ampla gama de assuntos para mantê-lo bem informado sobre tudo o que importa.

Conexão com você: Fazemos parte da comunidade de Bauru e entendemos as preocupações e interesses dos nossos leitores. Estamos comprometidos em destacar histórias inspiradoras e questões relevantes que moldam nosso ambiente.

Agora, é mais fácil do que nunca ter acesso a todas essas vantagens! Apresentamos nossos planos de assinatura atualizados e flexíveis:

Planos de Assinatura

IMPRESSO + DIGITAL

Semestral: R$ 353,00 à vista ou 6x de R$ 58,90 no cartão

Trimestral: R$ 176,70 à vista ou 2x de R$ 88,35 no cartão

JORNAL DIGITAL

Semestral: R$ 95,40 à vista ou 6x de R$ 15,90 no cartão

Trimestral: R$ 47,70 à vista ou 2x de R$ 23,85 no cartão

SUPER EDIÇÃO + DIGITAL

Semestral: R$ 179,40 à vista ou 6x de R$ 29,90 no cartão

Trimestral: R$ 89,70 à vista ou 2x de R$ 44,85 no cartão

Pronto para se manter bem informado com o Jornal da Cidade?

Ligue para a nossa central de atendimento pelo telefone (14) 3104-3104 (ramal 4) e fale com uma de nossas atendentes, prontas para ajudar você a escolher o plano ideal.

Ou, se preferir, clique aqui para garantir sua assinatura agora mesmo.

Não perca esta oportunidade de se conectar com a história, a cultura e os acontecimentos de Bauru. Junte-se ao Jornal da Cidade e esteja sempre por dentro do que realmente importa!