Publicidade digital com resultado garantido no JCNET

Com 58 anos de história, o Jornal da Cidade de Bauru é sinônimo de credibilidade no jornalismo do interior paulista. Atuando em múltiplas plataformas — impresso, rádio, digital e audiovisual —, o grupo alcança milhares de pessoas diariamente.

O JCNET se destaca como o mais acessado de Bauru e região, com 1,5 milhão de visitas ao portal por mês e 3,5 milhões de leituras em notícias mensalmente. Quarenta por cento desses acessos são diretos, o que indica forte fidelização do público.

Audiência conectada

No Brasil, 84% da população está conectada à internet e gasta, em média, 9 horas e 13 minutos online por dia. O JCNET aproveita esse cenário com acessos que duram em média 1 minuto e 13 segundos por visita — tempo acima da média para portais de notícias regionais.

A maioria dos acessos vem de celulares e é impulsionada por redes sociais e mecanismos de busca. As cidades que mais acessam o portal reforçam a liderança do JCNET no interior paulista.

Presença forte nas redes

Nas redes sociais, o JCNET mantém alto engajamento:

Instagram: 142 mil seguidores, 9,7 milhões de visualizações (de Julho a Agosto de 2025)

Facebook: 251 mil seguidores e 140 mil interações (de Julho a Agosto de 2025)

Formatos que entregam

O JCNET oferece diversos formatos de publicidade: banners display, full banners de topo, footer fixo, vídeos automáticos e conteúdo patrocinado com foco em resultados.

Além disso, o Estúdio JCNET produz videocasts, reportagens, reels e vídeos institucionais que associam a marca do anunciante a conteúdos relevantes e modernos.

Resultados reais com conteúdo de marca

Com narrativas autênticas e linguagem cidadã, o JCNET fortalece a reputação de marcas e instituições. No caso de prefeituras, são oferecidas soluções sob medida para mostrar obras, campanhas públicas e ações de governo com clareza e empatia.

Impressão que ainda importa

O jornal impresso mantém sua força como veículo de confiança em Bauru e em toda a região. Com mais de cinco décadas de tradição, o Jornal da Cidade segue como referência em informação de qualidade, credibilidade e proximidade com o leitor.

Mesmo em um cenário cada vez mais digital, a edição impressa preserva seu espaço como canal de leitura atenta e aprofundada, sendo consumida por um público fiel que valoriza a experiência física do jornal. Para muitos, trata-se de um hábito diário e de uma fonte segura de informação regional.

Anúncios em página inteira continuam sendo uma forma eficaz de reforçar presença institucional, especialmente para marcas, empresas e órgãos públicos que desejam consolidar sua imagem junto à comunidade. A visibilidade proporcionada pelo impresso garante alcance diferenciado, ampliando o impacto das campanhas ao dialogar com públicos de diferentes faixas etárias e perfis sociais.

Assim, a combinação entre a tradição do papel e a inovação digital do JCNET oferece às marcas um ecossistema completo de comunicação, em que cada formato potencializa o outro.