Esporte e solidariedade marcaram a 2ª Corrida 96 + Saúde em Bauru

A cidade de Bauru foi palco, neste domingo (24), da 2ª edição da Corrida 96+ Saúde, um evento que uniu prática esportiva, incentivo à saúde e solidariedade. Realizada em um clima de entusiasmo e cooperação, a corrida reuniu centenas de participantes de diferentes faixas etárias e níveis de preparo físico, reforçando a importância do esporte como ferramenta de promoção do bem-estar coletivo.

Com percursos adaptados para diferentes públicos — incluindo modalidades de 5 km, 10 km e caminhada —, a corrida percorreu ruas centrais da cidade e contou com apoio de equipes de saúde, segurança e voluntários. O evento teve como proposta não apenas estimular hábitos saudáveis, mas também envolver a comunidade em uma causa solidária.

Além da prática esportiva, a Corrida 96+ Saúde promoveu ações sociais como arrecadação de alimentos e itens de higiene, destinados a instituições assistenciais da região. “Mais do que correr, a proposta é mobilizar a cidade em torno da saúde e da empatia”, destacou um dos organizadores do evento.