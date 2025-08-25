Esporte e solidariedade marcaram a 2ª Corrida 96 + Saúde em Bauru

A cidade de Bauru foi palco, neste domingo (24), da 2ª edição da Corrida 96+ Saúde, um evento que uniu prática esportiva, incentivo à saúde e solidariedade. Realizada em um clima de entusiasmo e cooperação, a corrida reuniu centenas de participantes de diferentes faixas etárias e níveis de preparo físico, reforçando a importância do esporte como ferramenta de promoção do bem-estar coletivo.
Com percursos adaptados para diferentes públicos — incluindo modalidades de 5 km, 10 km e caminhada —, a corrida percorreu ruas centrais da cidade e contou com apoio de equipes de saúde, segurança e voluntários. O evento teve como proposta não apenas estimular hábitos saudáveis, mas também envolver a comunidade em uma causa solidária.
Além da prática esportiva, a Corrida 96+ Saúde promoveu ações sociais como arrecadação de alimentos e itens de higiene, destinados a instituições assistenciais da região. “Mais do que correr, a proposta é mobilizar a cidade em torno da saúde e da empatia”, destacou um dos organizadores do evento.
A estrutura montada para receber os corredores incluiu tendas de atendimento, pontos de hidratação e atividades voltadas ao público, como alongamento coletivo, espaço kids e atendimento com profissionais da saúde. O evento também teve a presença de apoiadores locais, patrocinadores e representantes da imprensa, consolidando-se como um dos principais encontros esportivos da região.
Com o sucesso da segunda edição, a Corrida 96+ Saúde reafirma seu compromisso com a qualidade de vida da população e já deixa a expectativa para os próximos anos. A iniciativa reforça o poder do esporte como instrumento de transformação social e fortalecimento comunitário.