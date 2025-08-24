Morre Jaguar, que criou o Pasquim e transformou humor na imprensa

Morreu neste domingo (24) o cartunista Jaguar, um dos maiores do país, aos 93 anos. Ele foi um dos fundadores do jornal Pasquim, veículo de oposição à ditadura militar lançado em 1969. Jaguar estava internado com uma infecção respiratória, que levou a complicações renais, no hospital Copa D'Or, no Rio de Janeiro, que confirmou a morte à Folha de S.Paulo.

Jaguar era o pseudônimo de Sérgio de Magalhães Gomes Jaguaribe. Ficou famoso pela visão crítica e ácida que tinha da sociedade brasileira. Tanto é que foi preso em 1970, durante a ditadura, e ficou na cadeia por três meses.

Ele começou a carreira aos 20 anos, no jornal O Semanário. Depois, passou pelas revistas Manchete e Senhor, e aí fundou o Pasquim. Trabalhou também em veículos como o jornal Correio da Manhã e a Folha, para a qual fez cartuns desde 2017 até o mês passado.