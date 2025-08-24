Igreja em Bocaina é furtada; até sacrário com hóstias foi levado

A Igreja São José em Bocaina (69 quilômetros de Bauru) foi alvo de furto, conforme comunicado feito pela Pastoral da Comunicação (Pascom) São João Batista da cidade na manhã deste domingo (24). O crime causou indignação e tristeza entre os fiéis, que têm no templo um ponto de oração, acolhimento e esperança.

De acordo com a nota divulgada, foram levados o sacrário com hóstias consagradas, um tapete e doces que seriam distribuídos às crianças durante a missa de domingo. A paróquia pediu para que qualquer pessoa que tenha visto movimentações suspeitas entre em contato para ajudar nas investigações.

“Além dos danos materiais, esse ato atinge o coração de toda a comunidade de fé”, destacou a Pascom, que reforçou a confiança na justiça e o apoio mútuo entre os moradores para superar o ocorrido. As autoridades policiais foram acionadas e irão investigar o caso.