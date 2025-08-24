Helena Novais promove pocket show beneficente

A jovem cantora e compositora independente Helena Novais, de 20 anos, prepara seu primeiro pocket show em Bauru. A apresentação acontece neste sábado, dia 23 de agosto, às 18h, no Instituto Guitarisma, e terá caráter beneficente: toda a renda obtida com a venda de ingressos será revertida para a organização Amigos da Rua.

A ideia do show partiu do professor de guitarra da artista, Marcos Popolo, com quem Helena estuda desde 2023. A iniciativa ganhou força durante as aulas, quando os ensaios se transformaram em uma experiência coletiva com a formação de uma banda. A apresentação contará com Helena no vocal e guitarra, além de Marcos Popolo (guitarra de apoio), Ágatha Popolo (teclado), Erick Sartorelli (bateria) e Lucas Caetano (baixo).

O repertório será composto por músicas autorais e covers, cuidadosamente selecionados para refletir a identidade artística e pessoal de Helena. O evento promete um clima intimista, com proximidade entre público e artistas.

Trajetória