Bengalas de silício — e cérebros de vidro

Fortalecer as pernas é sempre mais digno do que colecionar bengalas. O músculo, quando exercitado, é liberdade em estado bruto. O mesmo vale para a mente: o cérebro só amadurece se for desafiado, se enfrentar o peso da dúvida e da reflexão. Não há robô que deva substituir o esforço do pensamento humano — e humanizado.

A inteligência artificial (IA), cada vez mais celebrada, é a bengala que adestra a dança do cérebro. O fascínio pela tecnologia repete o mesmo erro de quem troca a firmeza do corpo pelo enfeite da muleta: parece conquista, mas é apenas uma renúncia disfarçada. Quem prefere a bengala cara à perna forte troca saúde por vaidade — e chama isso de progresso.

A busca por bengalas de última geração é o atestado de que as pernas atrofiaram. Hoje, há como que um sedentarismo mental. O vício preguiçoso, ou sobrecarregado, de terceirizar o raciocínio às máquinas denuncia que a mente se acomodou — ou que a pessoa está sendo hiperexplorada na sua escola ou emprego e, por isso, procura por atalhos produtivistas.