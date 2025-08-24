25 de agosto de 2025
OPINIÃO

Mais horrores dos golpistas

Por Paulo Panossian |
| Tempo de leitura: 1 min
A família Bolsonaro segue em completa decomposição ética, moral e institucional. E nesta quarta-feira, 20, um novo capítulo de horrores dos golpistas da tentativa de Estado, no qual a PF indicia o ex-presidente e seu filho deputado também traidor da Pátria, Eduardo Bolsonaro, por tentativa de interferir no julgamento da ação penal do golpe, no STF. Provas essas obtidas no celular de Jair Bolsonaro. E como resultado de busca e apreensão, a PF encontrou na casa do ex-presidente uma minuta endereçada ao presidente Javier Milei, de pedido de asilo político na Argentina. Ou seja, Bolsonaro desejava fugir para o País vizinho... Além de documentos que constatam que Michelle Bolsonaro enviou R$ 2 milhões para a esposa de Eduardo, fugitivo nos EUA... não bastasse essa história de lesa a Pátria, o ministro do STF, Alexandre de Morais, autorizou a PF a dar busca e apreensão contra o pastor Silas Malafaia (que, de sua mediocridade como pastor, nem o inferno aceitaria) que chegava ao Galeão, de voo de Lisboa, que teve confiscado seu passaporte e não poderá deixar o País. Porém, no celular de Malafaia, foram encontrados diálogos com Bolsonaro, nos quais o pastor sugere manifestações de rua para pressionar políticos e o nosso Judiciário em busca de anistia visando favorecer Bolsonaro.

E no repertório de Malafaia, como amplamente vem divulgando a nossa imprensa, assim como faz Eduardo, somente palavras de baixo calão... Ou seja, esse que prega a palavra de Deus, pelo jeito em vão, também é movido sem escrúpulo algum... Que miséria...

