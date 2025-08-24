Investigador de Escol

De 1991 a 1994, Nick Pope, funcionário do Ministério de Defesa Britânico, investigou aparições e abduções de ufos. Posteriormente, ele continuou a investigação como simples cidadão.
Em 21/4/1991 perto de Kent, em Lyid, o piloto de um avião de passageiros relatou oficialmente que um objeto cinza parecido com um míssil passou rente ao avião em velocidade altíssima a uns 7.000 m de altitude.
O "blip" de radar mais próximo num aeroporto ratificou a aparição inusitada. Nick checou uma base de lançamento de mísseis em Lyid que relatou que não havia disparado mísseis naquela data. Mesmo porque era rota de vários aviões de passageiros.
Em 15/7/1991 houve quase outro acidente sobre Kent. O piloto de um avião Boeing 737 a 4.000 m de altitude viu um objeto preto em forma de losango passar junto à extremidade de sua asa. Houve investigação minuciosa. Houve sério risco de colisão do avião com o objeto. O fato foi acusado no radar de aeroporto mais pró- ximo. Nick continua investigando ufos de maneira escoteira. Escreveu um livro: "Céus abertos , mentes fechadas" (1998) .