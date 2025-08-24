Investigador de Escol

De 1991 a 1994, Nick Pope, funcionário do Ministério de Defesa Britânico, investigou aparições e abduções de ufos. Posteriormente, ele continuou a investigação como simples cidadão.

Em 21/4/1991 perto de Kent, em Lyid, o piloto de um avião de passageiros relatou oficialmente que um objeto cinza parecido com um míssil passou rente ao avião em velocidade altíssima a uns 7.000 m de altitude.

O "blip" de radar mais próximo num aeroporto ratificou a aparição inusitada. Nick checou uma base de lançamento de mísseis em Lyid que relatou que não havia disparado mísseis naquela data. Mesmo porque era rota de vários aviões de passageiros.