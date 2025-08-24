A primeira 'caneta' emagrecedora brasileira

A farmacêutica brasileira EMS lançou nesta semana a primeira versão produzida nacionalmente das novas "canetas emagrecedoras", medicamentos injetáveis aprovados para o tratamento da obesidade por levarem à perda de peso. Chamado de Olire, o remédio tem como princípio ativo a liraglutida. É um similar do Saxenda, desenvolvido pela dinamarquesa Novo Nordisk e que já está disponível no país desde 2016. O Olire foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em dezembro do ano passado. Porém, a EMS não podia comercializar o produto até que a patente da liraglutida expirasse, o que aconteceu em março deste ano. A partir de agora, o similar pode chegar às farmácias, assim como outros laboratórios podem criar versões similares ou genéricas. A liraglutida pertence à mesma classe de medicamentos da semaglutida, do Ozempic e do Wegovy, e da tirzepatida, do Mounjaro. Porém, é uma molécula mais antiga, com uma eficácia menor no tratamento da obesidade por não levar a uma perda de peso tão expressiva.

No Brasil, a liraglutida é aprovada para tratamento do diabetes tipo 2 e da obesidade a partir dos 12 anos. No caso do peso, é indicada para pessoas com índice de massa corporal de 30 kg/m² ou mais (obesidade) ou entre 27 e 30 kg/m² (sobrepeso), com problemas de saúde relacionados ao peso, como pressão alta ou pré-diabetes. O tratamento envolve injeções diárias. Além do Olire, para obesidade, a farmacêutica lançará no mercado brasileiro o Lirux, a liraglutida na dosagem indicada para o tratamento do diabetes tipo 2. É similar do Victoza, da Novo Nordisk.

A EMS disponibilizou 100 mil canetas de Olire e 50 mil de Lirux para Raia, Drogasil, Drogaria São Paulo e Pacheco. A venda começará nas regiões Sul e Sudeste. Os remédios terão preços sugeridos a partir de R$ 307,26 (embalagem com uma caneta), R$ 507,07 (Lirux com duas canetas) e R$ 760,61 (Olire com três canetas). O tempo de duração de uma caneta depende da dose diária de liraglutida indicada. Cada caneta contém 3 ml, com uma concentração de 6 mg de liraglutida por ml. A EMS afirmou que comercializaria o Olire com preços entre 10% a 20% abaixo do Saxenda, o remédio de referência. Nos estudos conduzidos pela Novo Nordisk, a liraglutida na maior dosagem, de 3 mg diários, levou a uma perda de peso de, em média, 8% após tratamento de 56 semanas, segundo o teste SCALE, publicado na revista New England Journal of Medicine.