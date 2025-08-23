Homem é esfaqueado e morto em Bariri; autor alega legítima defesa

Um homem foi esfaqueado e morto na tarde deste sábado (23), em Bariri (56 quilômetros de Bauru). Ele chegou a ser levado em estado gravíssimo ao Pronto-Socorro da Santa Casa da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois de dar entrada na unidade.

Segundo o site Noticiantes Centro-Oeste Paulista, o autor relatou que teve a residência invadida pelo homem e foi liberado após prestar depoimento na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú. O delegado plantonista classificou a ação como legítima defesa.

O morador contou as polícias Militar e Civil que o indivíduo teria a intenção de furtar sua casa e, para se defender, desferiu uma facada nele. Ferido, o homem apontado como invasor saiu da residência e caiu na calçada, no cruzamento entre a avenida Rafael Regina e rua Florêncio Froes de Moraes, no bairro Livramento.