Tarcísio diz que fará iluminação das marginais da Rondon em breve

Durante a formatura de 518 alunos do programa Caminho da Capacitação em Bauru na tarde deste sábado (23) em Bauru, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) informou que os trâmites para autorizar a implantação de iluminação pública nas pistas marginais da rodovia Marechal Rondon (SP-300), no trecho urbano do município, estão em fase final. Assegurou ainda que a liberação dos recursos para a concessionária ViaRondon executar o serviço ocorrerá em breve. A melhoria é prometida pelo governo do Estado há mais de dois anos.

Em seu discurso durante o evento, realizado no Parque Vitória Régia, Tarcísio informou que assinará um aditivo de valor no contrato de concessão quando ele retornar à cidade com a “Caravana 3D - Desenvolvimento, Dignidade e Diálogo”, proposta do governo para levar investimentos a todas as regiões do Estado. Nesta semana, a iniciativa passou pela região de Marília, quando foi anunciado um pacote de investimentos da ordem de R$ 2,8 bilhões.

“Daqui a pouquinho, a gente vai fazer a Caravana 3D em Bauru e, quando eu vier, venho para assinar a autorização para fazer a iluminação pública nas marginais, que já está em fase final. Está resolvido: a gente vai assinar o aditivo e vamos fazer essa iluminação pública”, afirmou, sem dar prazo para seu retorno ao município.