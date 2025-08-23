Tarcísio diz que fará iluminação das marginais da Rondon em breve

Durante a formatura de 518 alunos do programa Caminho da Capacitação em Bauru na tarde deste sábado (23) em Bauru, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) informou que os trâmites para autorizar a implantação de iluminação pública nas pistas marginais da rodovia Marechal Rondon (SP-300), no trecho urbano do município, estão em fase final. Assegurou ainda que a liberação dos recursos para a concessionária ViaRondon executar o serviço ocorrerá em breve. A melhoria é prometida pelo governo do Estado há mais de dois anos.
Em seu discurso durante o evento, realizado no Parque Vitória Régia, Tarcísio informou que assinará um aditivo de valor no contrato de concessão quando ele retornar à cidade com a “Caravana 3D - Desenvolvimento, Dignidade e Diálogo”, proposta do governo para levar investimentos a todas as regiões do Estado. Nesta semana, a iniciativa passou pela região de Marília, quando foi anunciado um pacote de investimentos da ordem de R$ 2,8 bilhões.
“Daqui a pouquinho, a gente vai fazer a Caravana 3D em Bauru e, quando eu vier, venho para assinar a autorização para fazer a iluminação pública nas marginais, que já está em fase final. Está resolvido: a gente vai assinar o aditivo e vamos fazer essa iluminação pública”, afirmou, sem dar prazo para seu retorno ao município.
O governador deu a declaração após receber um ofício do presidente da Câmara Municipal, Markinho Souza (MDB), no qual o vereador destacou o risco a que pedestres que transitam pelo local estão expostos. Recentemente, durante sessão legislativa, o vereador Júnior Rodrigues (PSD) comentou que havia entregado ofício sobre o mesmo assunto nas mãos de Rafael Benini, titular da Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI) de São Paulo, pasta responsável pelo contrato com a ViaRondon.
A implantação de iluminação pública nas pistas marginais da Rondon em Bauru foi anunciada pelo secretário em julho de 2023 e reiterada por Tarcísio em julho de 2024, ocasiões em que estiveram no município. Na época, o governador afirmou que a indefinição sobre prazos estava relacionada ao fato de a proposta não constar no contrato de concessão. Na ocasião, o governo estadual ainda analisava como inserir a obrigação na negociação, com possibilidade de incluir aditivo contratual de valores.
SANEAMENTO E SAÚDE
Tarcísio não concedeu entrevista coletiva no evento deste sábado devido a atrasos na agenda do dia, segundo alegou sua assessoria de comunicação. Ao discursar, o governador também informou que a prefeitura de Bauru aderiu ao UniversalizaSP, programa no qual o governo do Estado prestará apoio técnico para que municípios cumpram as metas estabelecidas pelo Marco Legal do Saneamento, de 99% da população atendida com água potável e 90% da população com coleta e tratamento de esgoto até 2033.
“O saneamento em Bauru é uma questão e vamos ajudar a estruturar projetos, ajudar no investimento para melhorar o saneamento da cidade”, disse. Ele não detalhou se, entre os modelos estudados para a prestação do serviço, está a concessão do tratamento e abastecimento de água à iniciativa privada, possibilidade admitida publicamente pela primeira vez pela prefeita Suéllen Rosim (PSD) no mês passado, em entrevista ao programa Cidade 360, parceria da 96FM com o Jornal da Cidade/JCNET.
Além disso, Tarcísio anunciou que todos os hospitais municipais do Estado passarão a ser remunerados pela tabela SUS Paulista, incluindo o futuro hospital municipal de Bauru, cuja implantação também contará com recursos estaduais, segundo o governador. “A Suéllen está terminando a licitação e o Estado vai ajudar a equipar, a montar e depois virá com a remuneração pela tabela SUS Paulista. Tenho certeza de que vai fazer toda diferença, porque a tabela SUS Paulista está salvando a saúde de São Paulo”, declarou.
CAPACITAÇÃO
A formatura dos alunos do programa Caminho da Capacitação, mantido pelo Fundo Social de São Paulo, reuniu autoridades de Bauru e região no Parque Vitória Régia, incluindo Suéllen, prefeitos de municípios vizinhos, secretários e vereadores. A presidente do Fundo Social de São Paulo e primeira-dama do Estado, Cristiane Freitas, também participou do evento.
Os formandos concluíram cursos de soldagem, manicure e pedicure, design de sobrancelhas e barbeiro oferecidos em carretas móveis adaptadas como salas de aula em Bauru, Avaí, Duartina, Iacanga, Paulistânia e Piratininga. Mais cedo, neste sábado, o governador e a primeira-dama estiveram em Pirajuí para a formatura dos alunos de Pirajuí, Balbinos, Cafelândia, Guarantã, Reginópolis e Sabino.