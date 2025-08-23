Marido agressor é preso pela terceira vez em Itatinga

Um homem de 43 anos foi preso pela terceira vez por violência doméstica, em Itatinga, na manhã desta sexta-feira (22). Já conhecido pela Polícia Civil por agredir a esposa e o filho, ele foi encontrado escondido no banheiro da casa da família.

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), a vítima, de 54 anos, procurou a Polícia Civil pedindo ajuda, pois havia sofrido novas ameaças do companheiro, que esteve preso recentemente pelo mesmo motivo. Na ocasião anterior, ele tentava impedir que ela comparecesse ao Fórum para depor em uma audiência justamente sobre o caso de violência.

A mulher relatou que, ao ser libertado, ela decidiu lhe dar uma nova chance por dó. No entanto, com o uso constante de álcool e drogas, os episódios de agressão física e violência psicológica se repetiram, tornando a convivência insuportável.