Lojistas de Bauru relatam onda de furtos de alumínio das fachadas

Uma onda de furtos de alumínio em fachadas de comércios de Bauru tem sido relatada por empresários da Zona Sul e do Centro da cidade. A situação ganhou visibilidade na última quinta-feira (21), após o empresário Cassiano Mateus, 55 anos, dono da Mateus Pet Center, denunciar o crime. Desde então, o JCNET foi procurado por outros cinco comerciantes vítimas do delito em um intervalo de pouco mais de 24 horas. Um homem foi preso pela Polícia Militar.

Entre os denunciantes está Nelson Shinoda, proprietário da Chocolaço’s Torteria. Ele conta ter sofrido prejuízos e afirma conhecer dois pontos comerciais próximos que também foram alvo. Responsável por um estúdio de mega hair, uma das vítimas que procurou o JCNET informou que o valor do dano no seu estabelecimento ultrapassa R$ 3 mil.

Nas ocorrências registradas, os suspeitos aparecem nas imagens de vigilância sem demonstrar preocupação com a presença dos equipamentos. Graças às gravações, um homem foi detido e é investigado por ao menos outro delito semelhante.



PRISÃO