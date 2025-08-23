Homem foge da polícia, pula de viaduto e morre em Itatinga

Um homem de 42 anos morreu na noite desta sexta-feira (22), após pular de uma ponte no quilômetro 206 da rodovia Castello Branco, em Itatinga, segundo consta em boletim de ocorrência (BO). De acordo com o documento, ele foi abordado por policiais militares rodoviários em um veículo com chassi adulterado, conseguiu fugir e, ao perceber que a equipe da corporação o localizou e se aproximava, pulou de uma mureta de concreto.

Segundo os policiais, eles faziam patrulhamento próximo à praça de pedágio, quando avistaram um Fiat/Strada com as vidraças dotadas de películas escuras e decidiram abordá-lo. O motorista não demonstrou nervosismo e apresentou os documentos solicitados. Nada de ilícito foi encontrado pela consulta das placas, porém, em fiscalização veicular, os números do chassis e motor apontavam como alterados, diferente do original, consta do BO.

Ainda de acordo com ele, havia marcas recentes de lixamento, a tinta estava fresca, assim como foram encontradas etiquetas autodestrutivas, que saíram inteiras. Porém, um indivíduo não identificado veio até a equipe e pediu uma informação, situação que provocou uma breve distração possibilitando a fuga do motorista, registra o documento policial elaborado no plantão.