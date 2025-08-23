Oficina gratuita de cinema recebe inscrições até segunda

As inscrições para a oficina de criação de curtas-metragens do 6º Filma Bauru - Festival de Cinema do Interior seguem abertas até esta segunda-feira (25). A atividade é totalmente gratuita, conta com apenas 12 vagas e é destinada exclusivamente a estudantes do Ensino Médio da rede pública de Bauru.
Com quatro encontros presenciais ao longo do mês de setembro, sempre às segundas-feiras, a oficina terá como responsável o cineasta Alexsandro Belote e contará com intérprete de Libras em todas as etapas. Os alunos participarão de atividades práticas e coletivas, que vão desde o aprendizado de conceitos básicos de produção até a gravação de um curta-metragem.
"As oficinas serão compostas pela junção de momentos expositivos, com conceitos e técnicas da produção audiovisual e momentos práticos/experimentais, em que os alunos terão contato com equipamentos e tecnologias de gravação, sempre orientados pelos oficineiros. Com o objetivo de realizarem um curta-metragem, trata-se de um espaço de aprendizado aberto, dinâmico e que potencializa um olhar crítico por meio da arte", destaca Renê Lopes, coordenador geral do 6º Filma Bauru.
Os alunos trabalharão em equipe, o que estimula a aprendizagem coletiva, através de abordagem reflexiva das experiências vividas e dos desafios enfrentados pelos participantes durante as atividades. As aulas serão realizadas no CineTeatro, localizado na rua Maria José Silvério dos Santos, quadra 2, no Núcleo Habitacional Arlindo Viana (antigo CEU das Artes). Os encontros estão marcados para os dias 1, 8, 15 e 22 de setembro, sempre das 13h30 às 17h30.
Os equipamentos necessários para as aulas serão disponibilizados pela equipe do Filma Bauru, então os alunos não precisam ter câmera, computador ou celular. Além disso, haverá lanche nos dias de atividades e o projeto cobrirá os custos de deslocamento dos inscritos, com o valor do passe integrado em Bauru.
As inscrições devem ser feitas por maiores de 18 anos ou pelos responsáveis de alunos menores de idade, por meio do formulário disponível no site filmabauru.com.br. A classificação indicativa é de 14 anos. Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato com a produção pelo e-mail: filmabauru@gmail.com.
O projeto "Filma Bauru: Oficinas de Audiovisual para Jovens" é realizado pela Fundação para o Desenvolvimento de Bauru (FunDeB), por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, através de emenda parlamentar.
Projeto
O Filma Bauru é um Festival de Cinema que promove a circulação de obras audiovisuais produzidas em Bauru e nas demais cidades do interior e litoral de São Paulo. A programação traz uma mostra competitiva de curtas-metragens de documentário, ficção e animação; uma mostra não-competitiva de curtas-metragens, que além dos formatos da mostra competitiva, também inclui videoclipes e videoarte.
Em 2025, estão programadas atividades formativas e mesas redondas voltadas aos produtores profissionais, amadores e estudantes de audiovisual; oficinas de formação audiovisual direcionadas a alunos do ensino médio de Bauru; e laboratório de desenvolvimento com mentorias para aprimorar projetos audiovisuais em andamento em Bauru.