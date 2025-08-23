Oficina gratuita de cinema recebe inscrições até segunda

As inscrições para a oficina de criação de curtas-metragens do 6º Filma Bauru - Festival de Cinema do Interior seguem abertas até esta segunda-feira (25). A atividade é totalmente gratuita, conta com apenas 12 vagas e é destinada exclusivamente a estudantes do Ensino Médio da rede pública de Bauru.

Com quatro encontros presenciais ao longo do mês de setembro, sempre às segundas-feiras, a oficina terá como responsável o cineasta Alexsandro Belote e contará com intérprete de Libras em todas as etapas. Os alunos participarão de atividades práticas e coletivas, que vão desde o aprendizado de conceitos básicos de produção até a gravação de um curta-metragem.

"As oficinas serão compostas pela junção de momentos expositivos, com conceitos e técnicas da produção audiovisual e momentos práticos/experimentais, em que os alunos terão contato com equipamentos e tecnologias de gravação, sempre orientados pelos oficineiros. Com o objetivo de realizarem um curta-metragem, trata-se de um espaço de aprendizado aberto, dinâmico e que potencializa um olhar crítico por meio da arte", destaca Renê Lopes, coordenador geral do 6º Filma Bauru.