'Back to the 80s' leva nostalgia ao Alameda

No próximo dia 06 de setembro, sábado, a partir das 20h, tem um show nostálgico e que promete não deixar ninguém parado do começo ao fim. O músico Jedai W. Rock, já conhecido do público de Bauru e região por sua performance com Steven Tyler, no tributo ao Aerosmith, chega com uma apresentação especial intitulada "Back to the 80s". O show será no Alameda Hall e contará com grandes clássicos nacionais e internacionais da década de ouro de 1980.
Show "Back to the 80s", com Jedai W. Rock, dia 06/09, sábado, a partir das 20h, no Alameda Hall. Couvert artístico: R$ 34,90 (1.º lote), R$ 39,90 (2.º lote) e R$ 44,90 (3.º lote). Ingressos no próprio Alameda ou no site ingressosalameda.com.br.
O Alameda Rodoserv Center fica na Rua Luiz Levorato, 1-55 (Altura do Km 335 da Marechal Rondon). Mais informações pelo telefone 14 3321-5000.