Festa de São Roque será realizada em Barra Grande neste domingo

A Comunidade de Barra Grande realiza neste domingo (24), a partir das 11h, a tradicional Festa de São Roque, no Patrimônio de Barra Grande, região do Distrito de Tibiriçá, em Bauru. O evento integra as celebrações dos 129 anos do município.

A programação musical inclui a cantora Rafaela Carrer, que subirá ao palco às 13h, seguida pela dupla Goiano e Paranaense, que se apresentará às 16h. A festa conta ainda com um cardápio diversificado e, a partir das 15h, os visitantes poderão prestigiar um leilão de animais, cuja arrecadação será destinada à Capela São Roque.

O evento é organizado pela Comunidade de Barra Grande, com o apoio da Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura. A festa acontecerá na Fazenda Barra Grande, na Rodovia Marechal Rondon, Km 360, com entrada pelo trevo do Distrito de Tibiriçá. A entrada é gratuita e aberta para toda a população.

Serviço