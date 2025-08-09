9ª edição do Festival de Inverno promete variedade musical

Acontece neste sábado (23), a partir das 19h, em Bauru, o Festival de Inverno 2025, evento artístico e cultural aberto ao público que busca valorizar a arte como mecanismo de alegria e esperança para todas as idades. O evento é realizado e promovido pelo Centro Espirita Chico Xavier. Em sua nona edição, contará com apresentações de dança, poesia, música com canto solo, de cordas e corais.
O organizador Luciano da Silva Pereira conta que este ano haverá a participação de casas espíritas de cidades vizinhas, com a presença de artistas das cidades de Pederneiras e Piratininga. "Isso nos alegra muito e demonstra uma maior participação da comunidade espírita e um reconhecimento da tradição do festival de inverno".
Luciano ainda enfatiza que o festival deste ano se destaca por ser uma das edições mais musicais dos últimos tempos, com a participação de três corais: o veterano 'Amor e Luz', e a nova participação do 'Vozes do Coração', do Centro Espírita Antoninho Marmo de Piratininga, além do grupo prata da casa, o Coral Chico Xavier".
Outros destaques garantem uma programação rica e diversificada, como dois grupos de dança contemporânea, sendo o Democratie Studio de Dança e a Cia de Artes Fulvia Goulart. Entre as atrações, são estão a apresentação da cantora Vitória Cação e do tenor Carlos Herrera.
Luciano explica que os participantes são artistas amadores e profissionais, estimulando a aproximação e a integração das entidades junto à comunidade. A preparação do evento acontece há alguns meses, sendo finalizada com os últimos ensaios nesta semana. "As apresentações sempre se mostram de grande qualidade e ricas por sua diversificação de estilos, que vão do popular ao erudito", comenta.
O festival busca a união entre as casas espíritas e a comunidade. Para o organizador, o sucesso do evento se concretiza não só pela qualidade das apresentações, mas pela possibilidade do encontro de amigos e por emocionar os espectadores com canções e mensagens que tocam a alma e alegram o espirito.
O evento será realizado no auditório Espaço Vida, localizado a rua Inconfidência, 1-20 (ao lado do Cips), com entrada franca e estacionamento próprio gratuito. Haverá coleta de doação de um quilo de alimento não perecível na entrada para auxiliar as famílias assistidas pelos projetos sociais da casa.
O local contará com área de alimentação com um cardápio especial de pastel, cachorro quente, morango com chocolate e refrigerante, cuja parte da renda será destinada as atividades da própria entidade.
Para mais informações, basta entrar em contato com o organizador do evento Luciano Pereira (14) 99782-7971.