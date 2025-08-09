9ª edição do Festival de Inverno promete variedade musical

Acontece neste sábado (23), a partir das 19h, em Bauru, o Festival de Inverno 2025, evento artístico e cultural aberto ao público que busca valorizar a arte como mecanismo de alegria e esperança para todas as idades. O evento é realizado e promovido pelo Centro Espirita Chico Xavier. Em sua nona edição, contará com apresentações de dança, poesia, música com canto solo, de cordas e corais.

O organizador Luciano da Silva Pereira conta que este ano haverá a participação de casas espíritas de cidades vizinhas, com a presença de artistas das cidades de Pederneiras e Piratininga. "Isso nos alegra muito e demonstra uma maior participação da comunidade espírita e um reconhecimento da tradição do festival de inverno".

Luciano ainda enfatiza que o festival deste ano se destaca por ser uma das edições mais musicais dos últimos tempos, com a participação de três corais: o veterano 'Amor e Luz', e a nova participação do 'Vozes do Coração', do Centro Espírita Antoninho Marmo de Piratininga, além do grupo prata da casa, o Coral Chico Xavier".