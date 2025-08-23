Amor verdadeiro

Amar uma pessoa é se dedicar a ela. Procurar lhe adivinhar os pequenos desejos, para realizá-los. Acordar com um sorriso no rosto, demonstrando a alegria de vê-la, como se os olhos fizessem uma festa notando sua a presença. Pequenos gestos de gentileza importam e muito, para fortalecer o relacionamento. Devemos sempre expressar a nossa gratidão, quando somos alvos desses pequenos obséquios. Devemos praticá-los também no quotidiano de nossas vidas. Às vezes suspender um trabalho que se está fazendo, e levar uma pequena xícara de café, lá onde ela se encontra e dizer: "eu te amo, você é muito importante para mim."

O amor exige reciprocidade, tem que haver cumplicidade. Um se importar com o outro. Quem ama de verdade se solidariza com o parceiro, jamais exige dele algo difícil de concretizar ou oneroso demais. O amante verdadeiro é um facilitador. Realmente, a pessoa parece só enxergar o outro, como alvo do seu afeto, mas isso deve ser valorizado e ressaltado. Num mundo de expiações, onde o sofrimento é uma constante, ter alguém que nos ame de verdade é uma benção de Deus.

Não devemos deixar a ilusão conduzir o nosso destino. Às vezes laboramos em erro a vida inteira e não percebemos. Nas coisas simples encontramos a felicidade, e ela não reside em terceira pessoa. Devemos estar em paz conosco, para transmiti-la àqueles com quem nos relacionamos. Nosso tom de voz deve ser ameno, nossos atos devem ser moderados, os excessos de toda ordem devem ser evitados. Somente o escoar dos anos nos traz um pouco mais de calma, quando a força física e a genésica já não preponderam tanto e a razão prevalece. Não devemos ter vergonha de expressar nossos sentimentos, de dar um abraço apertado e dizer: "Eu te amo".