Adultização como fenômeno social

Adultização de crianças como fenômeno social é coisa antiga. Nem por isso deixa de ser preocupante. No meu tempo, as meninas, mal aprendiam os primeiros passos, calçavam os sapatos de salto alto da mãe e todos achavam "uma gracinha".

Acontece que, com a digitalização e as redes sociais, as experiências do mundo adulto perderam muito da inocência.

Por milagre, depois de muita baderna junto à Mesa da Câmara e obstruções forçadas, opositores e situação decidiam se unir em torno de uma pauta nobre, de interesse de toda a sociedade. Milagre ou não, está para ser aprovado a proposição conhecida como Projeto de Lei Contra a Adultização de Crianças na área digital.