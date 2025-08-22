Lençóis: Lions Clube faz Jantar Árabe em prol do Hospital Piedade

Lençóis Paulista - O Lions Clube de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru) definiu a data do tradicional Jantar Árabe beneficente. O evento será realizado no dia 4 de outubro, às 20h, na sede do clube, na avenida Padre Salustio Rodrigues Machado, nº 895. Toda a renda obtida será destinada à reforma da maternidade do Hospital Nossa Senhora da Piedade, uma das áreas mais importantes da instituição. Adesões já podem ser feitas junto a membros do Lions Clube e parceiros do hospital. O valor é de R$ 900,00 para mesas com seis lugares e R$ 150,00 os convites individuais.

Além de oferecer uma experiência gastronômica única, com pratos típicos da culinária árabe, o Jantar Árabe conta com atrações culturais que prometem tornar a noite ainda mais especial. A organização destaca que, além da venda de ingressos, o sucesso do evento dependerá também da comercialização de cotas de apoio junto ao empresariado local e regional, para ampliar a arrecadação, que será integralmente revertida para melhorias na maternidade do hospital.

O provedor do Hospital Nossa Senhora da Piedade, Luiz Fernando Brigido, destacou a importância da iniciativa e agradeceu a parceria. “O apoio do Lions Clube é fundamental para que possamos continuar melhorando a estrutura do hospital e oferecendo um atendimento mais digno à população. Somos muito gratos por essa colaboração, que reforça o papel da comunidade na construção de uma saúde melhor para todos”, afirma.