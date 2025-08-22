Sesc Bauru anuncia show da banda Pato Fu em setembro

O Sesc Bauru anunciou, na noite desta sexta-feira (22), que a banda Pato Fu fará show no ginásio da unidade no dia 4 de setembro, às 20h. Os ingressos online começarão a ser vendidos na próxima terça-feira (26), às 17h, e os presenciais, na quarta-feira, também às 17h.

Conhecido por sua sonoridade inventiva e pelo carisma da vocalista Fernanda Takai, o grupo mineiro está em turnê comemorativa aos seus 30 anos de trajetória, na qual revisita as músicas mais marcantes de sua discografia. No palco do ginásio do Sesc, Fernanda, John Ulhoa (guitarra), Ricardo Koctus (baixo), Xande Tamietti (bateria) e Richard Neves (teclados) devem apresentar sucessos como “Canção Pra Você Viver Mais”, “Sobre o Tempo”, “Perdendo Dentes”, “Depois”, “Antes que seja tarde”, "Por perto", "Made in Japan" e "Anormal", entre outros.

Com uma carreira permeada pela experimentação e mistura de estilos, o Pato Fu conquistou espaço na música brasileira a partir dos anos 1990 e gravou 16 discos e 5 DVDs. Em 2001, junto com Radiohead, U2 e Portishead, foi considerada pela revista Time uma das dez melhores bandas do mundo.