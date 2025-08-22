Bauru: flagrado por PM com escada e mangueira na rua admite furto

Na madrugada desta sexta-feira (22), em Bauru, um homem foi flagrado por policiais militares da 1.ª Companhia da PM caminhando na rua com escada de alumínio e mangueira de jardim. Abordado, ele admitiu que havia furtado os objetos de um imóvel em reforma e foi preso em flagrante.

De acordo com o registro policial, o fato ocorreu na rua Quintino Bocaiuva, no Jardim Estoril. Viatura em patrulhamento com o objetivo de coibir furtos e roubos na região avistou o suspeito com a escada e a mangueira nas mãos e o questionou sobre a origem dos materiais.

Ele confessou que havia invadido uma casa desocupada e furtado os objetos, indicando o endereço. O proprietário foi localizado e compareceu ao local e o autor foi levado ao plantão policial e autuado em flagrante por furto qualificado, permanecendo à disposição da Justiça.