Sócios no tráfico, mães e filhos são presos em operação policial

Duas mulheres, vizinhas de muro, e seus filhos, ambos homens, foram presos por tráfico de drogas em uma operação conjunta que envolveu policiais civis e militares, com apoio do Canil da PM, nesta sexta-feira (22), em Reginópolis (a 70 quilômetros de Bauru).

De acordo com o delegado Richard Serrano, os suspeitos ingressaram nessa atividade há cerca de dois meses, formaram uma sociedade e responderão também pelo crime de associação ao tráfico. Em uma das casas, foram apreendidos 50 pinos de cocaína e uma balança de precisão. No segundo imóvel, foram encontrados 43 pinos de cocaína, 24 porções de maconha, 17 pedras de crack, além de uma pedra bruta da droga, três porções brutas de maconha e outra balança de precisão. Os celulares também foram apreendidos.

Todos os quatro envolvidos permaneceram presos e ficaram à disposição da Justiça.