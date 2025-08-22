24 de agosto de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
REGIONAL

Sócios no tráfico, mães e filhos são presos em operação policial

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Foram apreendidos 50 pinos de cocaína e uma balança de precisão
Foram apreendidos 50 pinos de cocaína e uma balança de precisão

Duas mulheres, vizinhas de muro, e seus filhos, ambos homens, foram presos por tráfico de drogas em uma operação conjunta que envolveu policiais civis e militares, com apoio do Canil da PM, nesta sexta-feira (22), em Reginópolis (a 70 quilômetros de Bauru).

De acordo com o delegado Richard Serrano, os suspeitos ingressaram nessa atividade há cerca de dois meses, formaram uma sociedade e responderão também pelo crime de associação ao tráfico. Em uma das casas, foram apreendidos 50 pinos de cocaína e uma balança de precisão. No segundo imóvel, foram encontrados 43 pinos de cocaína, 24 porções de maconha, 17 pedras de crack, além de uma pedra bruta da droga, três porções brutas de maconha e outra balança de precisão. Os celulares também foram apreendidos.

Todos os quatro envolvidos permaneceram presos e ficaram à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários