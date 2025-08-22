Novo furto de alumínio em fachada de loja é registrado em Bauru

Bauru registrou mais um furto de esquadrias de alumínio na fachada de um estabelecimento comercial. A nova vítima também possui um negócio na Zona Sul, onde comerciantes relatam uma onda de crimes dessa natureza. O caso mais recente ocorreu na madrugada desta sexta-feira (22) e provocou um prejuízo estimado em R$ 500,00 a um estúdio de tatuagem, situado no Jardim Europa. Fiações avaliadas em R$ 150,00 também foram subtraídas do imóvel, conforme consta no boletim de ocorrência (BO).

“Nem estou dormindo direito. Acordo de hora em hora olhando as câmeras da loja”, destacou o proprietário. De acordo com o histórico policial, o suspeito do furto, de 32 anos, foi identificado pela Polícia Militar, que, após ser acionada, o prendeu e o encaminhou ao Plantão Policial, onde ele permaneceu à disposição da Justiça.

Conforme noticiado pelo JC/JCNET nesta quinta-feira (21), o alerta sobre esse tipo de ocorrência foi feito pelo empresário Cassiano Mateus, 55 anos, proprietário da Mateus Pet Center, que também está entre as vítimas. A esquadria, utilizada como elemento estético nas lojas, é retirada e trocada por drogas, segundo ele.